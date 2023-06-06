شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لإسعاد يونس: والدتى توفيت وعمرى 9 سنوات ووالدى من قام بتربيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد العوضي، أن والدته توفيت وهو طفل لم يتجاوز الـ9 سنوات ووالده من قام بتربيته، وكانت نشأته في بيت صغير لا يتعدى الـ60 مترا.

وقال العوضي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: عندما قررت أن أكون ممثلا كنت محمل بخبرات كثيرة وتجارب من الشارع، وعادة أذهب حاليا لعين شمس تقريباً كل أسبوع وأسمع آراءهم وصدى الدور الذي قدمته.

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتدور الأحداث حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.