شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لإسعاد يونس: الشغل مع المدام سهل وصعب وأحيانا نختلف فى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد العوضي عن الثنائي الفني الذي يشكله مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، إنهما لم يتخذا قرارا بأن يكونا ثنائيا دائما، ولكن الموضوع يتوقف على العمل نفسه، وعندما نجحا في مسلسل "اللي مالوش كبير" أرادا أن يكملا هذا النجاح بمسلسل "ضرب نار"، ولكن من الممكن ألا يعملا العام القادم سويا.

وأضاف النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: إن الشغل مع "المدام" سهل وصعب، فهو سهل لأنك تعمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، وصعب لأنها زوجتي، لكن هو في النهاية ممتع لأنه عندما أكون أنا وهي في عمل واحد يكون "قلبنا على الشغلانة" وهذا يكون أفضل، وأحيانا نختلف أنا وهي في التصوير، ولكن نحل هذا الخلاف في المنزل وليس في التصوير.

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفان على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.