مصطفى قمر ومحمد عز ومحمد سليمان يشاركون شيبة فى فرحته بزفاف نجله

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النجوم المطرب الشعبي أحمد شيبة في حفل زفاف نجله، وذلك داخل إحدى القاعات بالإسكندرية، منهم: مصطفى قمر وشاندو ومحمد عز وطاهر أبو ليلة ومحمد سليمان وعمرو الجزار وعصام شعبان عبد الرحيم.

وكان الفنان أحمد شيبة قد أطلق تريو أغنية "الصعايدة" التى تجمعه لأول مرة مع الشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا بشكل فيديو كليب.

ويعد الكليب الذى تم تصويره فى قرية تونس بالفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى تولى تلحينها، فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم.

كما طرح أيضا نهاية الشهر الماضى أغنيته الجديدة "من غير سلام" التي تعاون فيها مع كل من: خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى.