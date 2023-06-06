أحمد العوضى لصاحبة السعادة: تشبيهى بالراحل أحمد زكى فى ضرب نار أسعدنى جدا

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على DMC، إن هناك كثيرين ربطوا شخصية جابر بالفنان الراحل أحمد زكى، وهذا الأمر أسعدني جدا، أن يتم تشبيهى بالعظيم أحمد زكي، ولكن لعل السبب الشكل والاستايل العام للشخصية، وتيمة الهروب، وأكد أن شخصية الخديوي في مسلسل اللي مالوش كبير هى الأقرب له من حيث طريقة الكلام، أما الكومندا فقريب الشبه من علاقته بوالده مثلما كان الحال مع الشخصية مع والدته التى جسدتها الفنانة سهير المرشدى.

وعن اللزمات في مسلسلاته كشف أحمد العوضي أنه هو من يختارها منذ مسلسل كلبش ومن بعدها الاختيار واللي مالوش كبير وأخيرا ضرب نار.