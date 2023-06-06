شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تفاجئ العوضى فى صاحبة السعادة بـ"كبدة نية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة إسعاد يونس النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يذاع على DMC، "بكبدة نية" الأمر الذى جعله سعيدا للغاية، وبدأ العوضي في أكل الكبدة وشاركته إسعاد يونس الأكل، وقالت له إنها لأول مرة تجرب أكل الكبدة نية وأنها أعجبتها للغاية.

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفان على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.