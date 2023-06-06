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أحمد العوضى لصاحبة السعادة: نور الشريف أبويا الروحى ونصيحته فادتنى فى مشوارى

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القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، والذي يذاع على قناة DMC، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس: نور الشريف كانت علاقتي به قوية جدا، فهو من اكتشفني وهو الأب الروحي قبل كونه المعلم، وعندما كنت أجلس معه كان بمثابة الأب وابنه، وكانت نصيحته لي: "لازم تكون عندك ثقافة في كل شيء، لازم توسع مداركك؛ لأنه وارد تُسأل في أي حاجة "وتلك النصيحة فادتني في مشواري كله". 

 

وأضاف العوضي: بعد مسلسل الدالي تنبأ لي نور الشريف بأن أكون نجما، وكنت منتظر العروض ولكني وجدت كل العروض التي تأتيني ليست على قدر طموحي، فذهبت له وعاتبته وقلت: "أنت قلت هتبقي نجم وده ما حصلش" فقال لي: ابحث عن ما هو ينقصك وكن مستعدا للفرصة عندما تأتي، فكل بني آدم له وقته، والذي في يدك أن تكون جاهزا لهذا الوقت. 

 

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفان على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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