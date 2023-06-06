شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لصاحبة السعادة: نور الشريف أبويا الروحى ونصيحته فادتنى فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، والذي يذاع على قناة DMC، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس: نور الشريف كانت علاقتي به قوية جدا، فهو من اكتشفني وهو الأب الروحي قبل كونه المعلم، وعندما كنت أجلس معه كان بمثابة الأب وابنه، وكانت نصيحته لي: "لازم تكون عندك ثقافة في كل شيء، لازم توسع مداركك؛ لأنه وارد تُسأل في أي حاجة "وتلك النصيحة فادتني في مشواري كله".

وأضاف العوضي: بعد مسلسل الدالي تنبأ لي نور الشريف بأن أكون نجما، وكنت منتظر العروض ولكني وجدت كل العروض التي تأتيني ليست على قدر طموحي، فذهبت له وعاتبته وقلت: "أنت قلت هتبقي نجم وده ما حصلش" فقال لي: ابحث عن ما هو ينقصك وكن مستعدا للفرصة عندما تأتي، فكل بني آدم له وقته، والذي في يدك أن تكون جاهزا لهذا الوقت.