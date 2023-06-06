شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تشارك فى حفل الموسيقار هانى شنودة يوم 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سيمون في حفل الموسيقار هاني شنودة بالتجمع الخامس يوم 16 يونيو، وتغني أغنيتين حيث أكدت لـ"الخليج 365" أنهما ستكونان مفاجأة للجمهور الذي سيحضر الحفل، وهذا اللقاء يعد أول لقاء مباشر لسيمون مع الجمهور ومع الموسيقار هاني شنودة.

الفنانة سيمون متفردة منذ ظهورها بلون وطعم غنائي وموسيقي لا ينافسها فيه أحد منذ ظهورها في فترة التسعينيات، فقد قدمت الموسيقى التي تتماشى بشكل كبير مع أذواق واهتمامات الطبقة الوسطى ونوعت في العديد من الالوان الغنائية والموسيقية وتميزت في البداية بتقديمها الموسيقى الغربية ومزجتها بالشرقية ، ويكفيها تفردًا وتميزًا أنها صاحبة أول فيديو كليب في العالم العربي وهو كليب "تاكسي" كلمات جمال عبد العزيز، وألحان: د.ريتش، وتوزيع محمد هلال وإنتاج طارق الكاشف، وقدمت اغنية سياحية بلغتين حازت الاعجاب وحصلت علي جائزة من مهرجان السياحة في جينيف.

سيمون تمتلك عدة مواهب ما بين الغناء والتمثيل والاستعراض، وشاركت كبار النجوم في أعمالهم، لتأتيها الفرصة كممثلة بالمشاركة في فيلم (يوم حلو ويوم مر) عام 1988، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (آيس كريم في جليم، زيزينيا)، وقدمت أيضا عدة مسرحيات ووقفت علي خشبة المسرح كممثلة ،بينما على صعيد الغناء قدمت الكثير من الأغاني الناجحة التي حققت انتشار ورواج في عصر لم يكن فيه " التريندات " ومن أشهر أغنياتها (مش نظرة وابتسامة ، تاكسي، خاف مني) ، وغابت عن الفن وخاصة الغناء لعدة سنوات لكنها عادت بقوة كممثلة بدور البطولة في رمضان 2015 في مسلسل (بين السرايات) وقدمت شخصية (صباح) ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد، وقدمت بعدها عدة تجارب في الدراما التليفزيونية.

وجدير بالذكر أن الموسيقار هاني شنودة شارك في تطوير الموسيقى المصرية في اطار الهارمونى المتكامل مع تاريخ من العزف مع فرق موسيقية مصرية مختلفة وتأليف وتوزيع العديد من موسيقى الافلام وأغاني البوب.