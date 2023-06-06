شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة وحجاج وحمادة يشعلون حفل زفاف نجل شيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النجوم الفنان احمد شيبة في حفل زفاف نجل الفنان احمد شيبة في أحد القاعات بالإسكندرية منهم حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة ومصطفي حجاج ومحمد عدوية وياسر رماح وحمادة مجدى ومنعم ومصطفي قمر وشاندو ومحمد عز وطاهر أآبو ليلة ومحمد سليمان وعمرو الجزار وعصام شعبان عبد الرحيم، كما شارك في الحفل عدد من مطربي الاسكندرية.

الفنان أحمد شيبة قد أطلق تريو أغنية "الصعايدة" التى تجمعه لأول مرة مع الشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا بشكل فيديو كليب.

ويعد الكليب الذى تم تصويره فى قرية تونس بالفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى تولى تلحينها، فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم.

كما طرح أيضا نهاية الشهر الماضى أغنيته الجديدة "من غير سلام" التي تعاون فيها مع كل من: خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى.