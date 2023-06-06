شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 21 عامًا.. فيلم كريستوفر نولان Oppenheimer يحصل على تصنيف R والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن أن فيلم Oppenheimer الجديد للمخرج العالمى كريستوفر نولان حصل على تصنيف من فئة R، بعد أكثر من 20 عامًا لـ حصول أحدى أفلامه على هذا التصنيف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة ، فئة R، تكون من بداية 15 عام، مما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

كان آخر أفلام نولان التي حصلت على هذه الشهادة هو فيلم Insomnia الذى طرح عام 2002 ، والذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز وتتبع مؤامرة محقق شرطة يحقق في مقتل فتاة مراهقة.

الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أوالروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم