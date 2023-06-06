شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة خليل تشارك فى مسرحية "قمر الغجر" بشخصية نجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة نهلة خليل شخصية "نجمة" الغجرية صاحبة الصوت المميز في مسرحية "قمر الغجر" للمخرج الدكتور عمرو دوارة، وتجري حاليًا بروفات هذا الأوبريت الغنائي الاستعراضي الكبير على مسرح البالون.

أوبريت "قمر الغجر" إعداد وإخراج الدكتور عمرو دوارة، وفكرة محمود مكي، وأشعار سعيد شحاتة، وألحان أحمد ناصر واستعراضات مناضل عنتر، وديكور محمد سعد، وأزياء مروة عودة، وإضاءة شريف البرعي، ويقوم بطولته الفنانة والنجمة ميرنا وليد، والفنان علاء حسني، والفنانة الكبيرة آمال رمزي والنجمة ريم أحمد وعدد كبر من نجوم مسرح البالون.

مسرحية "قمر الغجر" تتعمق في حياة الغجر وتقاليدهم وعاداتهم وكل سبل وطرق معيشتهم، وذلك من خلال قصة حب تجمع " قمر" الغجرية بأمير ابن الحضر والمدينة، فهل تكلل قصة الحب بالزواج أم تنتهي بفراق ومشاكل، هذا ما سيتناوله الأوبريت الغنائي الاستعراضي الذي يجمع أكثر من 60 ممثل وممثلة وراقصة وراقصة.