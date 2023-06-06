شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرعب The Boogeyman تصل إلى 20 مليون دولار فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب The Boogeyman الجديد إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 يونيو الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و 38 دقيقة، ومن إنتاج شركة ديزنى.

وأنقسمت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Boogeyman بين 12 مليون و300 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و7 ملايين و700 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من المؤلف ستيفن كينج نفسه، المقتبس من أحدى روايته العمل، حيث أكد المخرج روب سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان، على أن يتم عرض فيلم The Boogeyman في دور السينما في 2 يونيو المقبل.