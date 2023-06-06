شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيبة سعودية حديث مواقع التواصل بسبب جمالها الساحر وأمير أردني عرض عليها مليون دولار للزواج منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطفت طبيبة سعودية كانت ضمن الكوادر الطبية المشاركة بوقفة احتجاجية للأطباء قبل فترة ، الأنظار من الحدث نفسه بجمالها وحُسنها الطاغي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدتها “وطن” لـ طبيبة سعودية حسناء شاركت بالوقفة الاحتجاجية، حاملةً لافتة كُتب عليها “أين قرار مجلس الوزراء باستثناء تعيين الأطباء من قانون الموازنة”..

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