شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة وحجاج ومحمد عدوية يشعلون حفل زفاف نجل شيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النجوم الفنان أحمد شيبة في حفل زفاف نجل الفنان أحمد شيبة، في إحدى القاعات بالإسكندرية، منهم: عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ومحمد عدوية وياسر رماح وحمادة مجدى ومنعم ومصطفى قمر وشاندو ومحمد عز وطاهر أبو ليلة ومحمد سليمان وعمرو الجزار وعصام شعبان عبد الرحيم، كما شارك في الحفل عدد من مطربي الإسكندرية.

يذكر أن الفنان أحمد شيبة كان قد أطلق تريو أغنية "الصعايدة" التى تجمعه لأول مرة مع الشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا بشكل فيديو كليب.

ويعد الكليب، الذى تم تصويره فى قرية تونس بالفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى تولى تلحينها، فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم.

كما طرح أيضا نهاية الشهر الماضى أغنيته الجديدة "من غير سلام" التي تعاون فيها مع كل من: خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى.