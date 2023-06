شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 يحصد 780 مليون دولار فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 إيرادات وصلت إلى 780 مليونًا و 111 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 5 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة مارفل، وديزنى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و30 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 بين 322 مليونًا و 711 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكية، و 457 مليونًا و 400 ألف دولار في شباك التذاكر العالمية.

ويأتي طرح فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 بعد ست سنوات من إطلاق الفيلم الثاني، وكان قد حطم فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 رقم قياسى جديد قبل طرحه بـ دور العرض بـ 13 شهرا، حيث من المقرر أن يصل في 5 مايو من العام الجارى 2023.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حطم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 الرقم القياسي في عدد أجهزة الماكياج المستخدمة في العمل، وعلق المخرج جيمس جن عن الأمر قائلا:" لقد علمت أن Guardians Of The Galaxy Vol. 3 قد اجتاز الرقم القياسي العالمي رسميًا عن" عدد أجهزة الماكياج التي تم إنشاؤها لـ فيلم واحد"، مبروك، وشكرًا لإبقاء التأثيرات البصرية على قيد الحياة! "

كان الرقم القياسي في السابق يخص فيلم Dr Seuss المقتبس عن فيلم How The Grinch Stole Christmas الذى طح في عام 2000، وكان من بطولة الممثل العالمى جيم كاري.

فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل.