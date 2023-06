شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار إسحاق: بيدرو باسكال يمكنه القيام بدور "عنكبوت غريب الأطوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الممثل العالمى أوسكار إسحاق أمنيته في انضمام صديقه النجم بيدرو باسكال كممثل صوتي جديد إلى عالم سبايدر مان في عالم مارفل السينمائى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وسأل الصحفي لوسي فورد، إسحاق، الذى شارك في التسجيل الصوتى لواحد من أفلام عالم سبايدر مان الأنيميشن في عام 2009، عما إذا كان هناك أي شخص يأمل أن ينضم إلى فريق التمثيل في أفلام السلسلة القادمة.

أجاب إسحاق قائلا: "لا أعرف، إنهم بارعون جدًا في العثور على الشخص المناسب للشخصية المناسبة، لكن ربما بيدرو باسكال، دعونا نعثر على شيء له، أن يكون عنكبوتاً، مثل الرجل العنكبوت غريب الأطوار".



أوسكار إسحاق وبيدرو باسكال

إسحاق وباسكال صديقان منذ ما يقرب من 20 عامًا، وفقًا لمقابلة WIRED في يناير الماضى، التقيا في خلال العمل على فيلم Beauty of the Father عام 2006، والذي تم عرضه في مركز مدينة نيويورك.

وكان قد كشف الممثل العالمى بيدرو باسكال عن إصابته بعدوى في عينه بسبب السماح للمعجبين بوضع إبهامهم في عينيه، وذلك بعدما حصل باسكال مؤخرًا على إشادات كبيرة لأدائه في مسلسلى The Last Of Us وThe Mandalorian.

ويعرف أيضًا بيدرو باسكال بـ لعبه شخصية أوبيرين مارتيل في الموسم الرابع من Game of Thrones، وكانت الشخصية أميرًا كاريزميًا الذى واجه نهاية مروعة عندما وضع سير جريجور كليجان إبهامه في عينيه وسحق جمجمته.

في حوار حديث له مع هوليوود ريبورتركشف باسكال كيف اعتاد السماح لمعجبيه بالإشادة بموت أوبرني العنيف عند التقاط صور سيلفي معًا.

وصرح باسكال قائلاً: "أتذكر، أنه بسبب مسلسل Game of Thrones والطريقة التي ماتت بها شخصيتي، كان المعجبين يفضلون دائمًا التقاط صور السيلفى وإبهامهم في عيني".