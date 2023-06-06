شكرا لقرائتكم خبر عن لم تحصل على شهادتها من معهد الفنون وقدمت 200 عمل.. ذكرى ميلاد عزيزة حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمى، حيث أنها من مواليد 6 يونيو وبرعت الفنانة عزيزة حلمى فى تجسيد دور الأم فى العديد من الأعمال التى شاركت فيها بمشوارها الفني.

ولدت عزيزة حلمى بالزقازيق وفى فترة شبابها انتقلت للعيش بالقاهرة، التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ونبغت فيه ورغم تفوقها العملى تركت المعهد قبل أن تنتهى من الدراسة، وهى من أشهر الفنانات التى دخلن معهد الفن، ولم يحصلن على شهادة التخرج رغم أنها قدمت فى حياتها أكثر من مائتى عمل.

بدأت عزيزة حلمي رحلتها الفنية في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد حيث قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دورًا في فيلم يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946، اشتهرت بتأديتها دور الأم الطيبة التى دائما تخاف على أولادها وتكافح فى تعليم أبنائها، ومن أشهر هذه الأفلام، "ظلمونى الناس" و"حماتى قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"شاطئ الأسرار".

وتجاوزت عدد أفلام الفنانة الراحلة عزيزة حلمى، 200 فيلم، أهمها، "عدو المجتمع، نرجس، البيت الكبير، ظلمونى الناس، ليت الشباب، سر الأميرة، أيام شبابى، ست الحسن، ليلى غرام, حماتى قنبلة ذرية، البنات شربات, اولادى, كاس العذاب, البيت السعيد, حياتى انت، غلطة اب، جنة ونار، يسقط الاستعمار، بلال مؤذن الرسول، دهب، مليون جنيه، شاطئ الأسرار, المراهقات, طريق الابطال, نصف عذراء, هذا الرجل أحبه، أيامنا الحلوة".

ورحلت في 18 إبريل من عام 1994 عن عمر يناهز 65 عامًا، وظلت تعمل حتى آخر أيام حياتها، كما استطاعت بأدائها أن تقدم مثالاً حقيقيًا للأم المصرية بحنانها وتضحيتها.