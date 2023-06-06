شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بذكرى رحيل محمود المليجى بعرض فيلم "الأرض" وندوة تديرها سامية حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، سينما الهناجر بذكرى رحيل الفنان الكبير محمود المليجى ويعرض فيلم "الأرض" مجانا للجمهور، ويعقب عرض الفيلم ندوة تديرها الدكتورة سامية حبيب الكاتبة والناقدة الفنية ووكيلة المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون.

الاحتفال بذكرى رحيل محمود المليجى يأتى ضمن عروض النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية لشهر يونيو، والتى يشرف عليها المخرج السينمائى الكبير أشرف فايق، وبرئاسة الدكتور هانى أبو الحسن رئيس الصندوق.

الفيلم يبدأ الساعة السابعة مساء بسينما الهناجر، ويعرض أيضا سينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب، ويدير ندوة الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الناقد الفني محمد كمال مبارك.

فيلم "الأرض" هو فيلم مصرى درامى من إنتاج سنة 1970 من إخراج يوسف شاهين، عن رواية الكاتب المصرى عبد الرحمن الشرقاوى، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية، وفى احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه فى المركز الثانى ضمن أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية فى استفتاء النقاد.