شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشريف يروى مشهد رحيل محمود المليجى خلال تصوير فيلم "أيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسيرة فنية طويلة لأكثر من نصف قرن، قادها الفنان الكبير محمود المليجى، الذى تحل اليوم ذكرى وفاته الـ40، حيث قدم خلال تلك المسيرة أكثر من 500 عمل فنى ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وكان حبه للتمثيل كبيرا، إذ استمر عطاؤه الفنى حتى وفاته يوم 6 يونيو عام 1983 أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الأخير "أيوب" برفقة الفنان عمر الشريف.

وحكى عمر الشريف كواليس لحظة وفاة الفنان محمود المليجى خلال لقاء قديم، حيث قال: "مات بين إيديا واحنا لوحدنا"، مشيرا إلى أنهما كان لديهما أحد مشاهد تصوير الفيلم التليفزيونى "أيوب" فى كازينو الليل بالهرم، وبعد مجىء "المليجى" وأثناء جلوسه معه، فوجئ به يميل رأسه، لكنه ظن فى البداية أنه مريض، فاستدعى بعض الناس من الخارج، ليخبروه أنه توفى فى الحال.



محمود المليجي وعمر الشريف

ولد محمود المليجى عام 1910 بالقاهرة، كما ترجع أصوله إلى قرية "مليج" بالمنوفية، وفى بداية حياته الفنية انضم إلى فرقة الفنانة فاطمة رشدى، حيث كان يؤدى عددا من الأدوار الصغيرة، وبعد أن اقتنعت فاطمة رشدى بموهبته، قامت بترشيحه لبطولة فيلم سينمائى بعنوان "الزواج على الطريقة الحديثة"، لكن فشل الفيلم جعله يترك الفرقة وينضم إلى فرقة رمسيس الشهيرة، حيث عمل فيها فى البداية فى وظيفة ملقن.

ثم احترف التمثيل لتكون له مدرسته الخاصة فى التقمص، ويصبح قاسما مشتركاً لكل الأعمال الناجحة، وخاصة أدوار الشر التى برع فى تقديمها، رغم اجتماع رأى كل زملاءه فى المجال الفنى بأنه أطيب إنسان بعيداً عن الشاشة".

يذكر أن أبرز أفلامه هى: "الأرض" و"جفت الدموع" و"لقاء مع الماضي"، "مجانين بالوراثة"، "صائد النساء"، و"انتهى الحب" و"البحث عن المتاعب"، "ليتني ما عرفت الحب"، "الدموع الساخنة شوق"، "عودة الابن الضال"، "لا وقت للدموع"، "وداعا إلى الأبد" و"لا يا من كنت حبيبي"، ومن مسلسلاته: مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل امام كضيف شرف مسلسل برج الحظ مع محمد عوض مسلسل الايام مع الفنان الراحل احمد زكي مسلسل القط الأسود.