شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: أتمنى التفاف النجوم حول مهرجان المسرح المصرى ودعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ندوة بـ"الخليج 365" استضاف فيها الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى، والكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان تحدث الثنائى عن الدورة الجديدة من عمر المهرجان وهى الدورة السادسة عشرة والتى تحمل الكثير من المفاجآت.

وأكد رياض خلال الندوة: حبى للمسرح جعلنى أنتمى له بشكل كبير ونفسى أقدم مهرجان يليق بالمسرحيين وباسم مصر وبالمسرح فى مصر، ولم أتردد فى تولى المسئولية لكنى تخوفت لأننى مؤمن بالمسرح وبالمسرحيين، وأتمنى أن يماثل المهرجان الأوسكار الأمريكى فى شكله ومضمونه، وأتمنى أيضا التفاف النجوم حول المهرجان القومى للمسرح ودعمه لأنه من وجهة نظري من أهم المهرجانات فى مصر والمنطقة العربية وهدفه وفلسفته تخدم الفن والثقافة والشباب.

مهرجان المسرح المصرى يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر خلال عام، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رياض، من مواليد عام 1970 تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس، تم اختياره عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته ال15 قدم أكثر من 150 عملاً فنيًا ما بين الدراما التلفزيونية والأعمال المسرحية والأفلام السينمائية حيث قدم في المسرح "الاخوة الأندال، البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة التنكرية" وقدم للسينما "48 ساعة في اسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف، الإمبراطورة، العشق والدم.



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (5)



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (6)



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (7)



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (1)



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (2)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا



جانب من الندوة



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (4)