إطلالات تراثية ورقص دبكة وأجواء مُبهرة في ليلة حناء ماريتا عاصي الحلاني.. صور وفيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:53 مساءً - احتفل مؤخرًا الفنان اللبناني عاصي الحلاني بحناء ابنته ماريتا عاصي الحلاني في أجواء مبهرة نالت إعجاب الجميع.

واقيم الحفل في مزرعة والدها بمنطقة “الجلانية” التي تبعد عن بعلبك حوالي 22 كلم، واطلّت العروس واسرتها بـ إطلالات تراثية.

اطلالة ماريتا الحلاني في ليلة الحناء

ماريتا التي حرصت على التقاط العديد من الصور والفيديوهات مع عائلتها واشقائها، اختارت إطلالة بقفطان باللون الأبيض ومطرز بخيوط ذهبية من katish.

وطغى على الاحتفال الطابع العائلي وإطلالات مستواة من التراث اللبناني البعلبكي ارتداها والدها عاصي الحلاني، والدتها كوليت الحلاني، بالاضافة الى الوليد الحلاني شقيقها الذي ظهر بعباءة بعلبكية لافته للأنظار.

وظهرت “ماريتا” وهي ترقص برفقة زوجها كميل أبي خليل على أنغام الدبكة الشهيرة وسط تواجد والدها الفنان عاصي الحلاني وشقيقها الوليد.

وفاجأ الوليد شقيقته وأهداها إحدى الأغاني البعلبكية التي تشتهر بها لبنان، وقاما بالرقص معاً في أجواء مرحة أبهرت الجميع.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا مع المقاطع المتداولة وتمنوا لأسرة عاصي الحلاني مزيد من النجاح والسعادة.

وخلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن تفاصيل حفل زفاف ماريتا وسط حضور فني كبير يجمع أصدقاء والدها والأهل والأصدقاء المقربين.

ماريتا الحلاني تعلن إرتباطها رسميًا

وكانت قد شاركت ماريتا جمهورها من قبل بصور نشرتها عبر حسابها الخاص، تجمعها بخطيبها كميل وهو يتقدم لها وعلّقت على صورة قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، كما أكدت خلال تصريحات لها أن خطيبها يدعمها فنيا وأن أرتباطها وحياتها العاطفية لن تؤثر على عملها.

من هي ماريتا الحلاني؟

وماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

شاركت ماريتا عاصي الحلاني في بطولة مسلسل “نزيف”، وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″ مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز”، وهو ثاني عمل درامي يقوم به الفنان “إسماعيل تمر” بعد مسلسل “الوسم”.

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

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