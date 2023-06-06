المطربة يارا تفاجئ الجميع بعمرها الحقيقي.. والجمهور: “معقولة انها في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 02:53 مساءً - على ما يبدو أن يارا متحمسة لعامها الجديد واختارت اللون الأبيض لاستقباله، حيث احتفلت يوم الخميس 1 يونيو 2023 بـ عيد ميلادها الـ 40.

وظهرت في مجموعة صور شاركتها على «إنستجرام» بإطلالة بسيطة جداً وارتدت فستان أبيض طويل، ومن حولها الزينة الخاصة بعيد ميلادها وقالب الكيك.

يارا تحتفل بعيد ميلادها الـ 40

وشكرت يارا من خلال البوست الذي شاركته، كل الذين تفاعلوا مع عيد ميلادها وقدموا لها المعايدات، وكتبت “قدي انتوا حلوين ومهضومين، شكراً من القلب لكل واحد فيكم على المعايدات والكلام الرائع متلكم”.

إطلالة يارا في عيد ميلادها

وفي تفاصيل اطلالة يارا في عيد ميلادها، ارتدت فستان طويل وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها مكياجا ترابيا هادئا، ووضع بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوار واختارت يارا مع إطلالتها حذاء رياض باللون الابيض.

معايدات النجوم لـ يارا

حرصت لطيفة التونسية على معايدة يارا، وشاركت صورة من احتفال يارا بعيد ميلادها وعلقت عليها، “كل سنه وانت الطيبة البسيطة الصادقة حبيبة قلبى”.

أما سيرين عبد النور، تمنت كل النجاح لـيارا في تغريدة على تويتر، “عقبال المية العمر كله نجاح وأمان يا رب”.

ماريتا الحلاني أيضاً شاركت رسالة ليارا في عيد ميلادها، وقالت بما معناه “عيد ميلاد سعيد يارا! يومك جميل مثلك”.

يارا تكشف سبب عدم متابعتها للفنانات اللبنانيات

وعلى صعيد مختلف، كشفت الفنانة يارا مؤخرًا، سبب عدم متابعتها لأي فنانة لبنانية، عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، مؤكدة أن الأمر يعود إلى متابعتها فقط مع من يتفاعلون معها.

وعلّقت يارا التي تتابع 87 حسابا فقط من بينها حسابات لفنانات عربيات، قائلة: “الموضوع مش مقصود، أنا بتفاعل مع الناس يلي بيتفاعلوا معي، وشلت كتير ناس كانو عندي لأن ما بيتفاعلوا على صفحتي، شو بدي فيهن، ليش تابعهن”.

أبرز المعلومات عن يارا

النجمة اللبنانية يارا من مواليد 1 يونيو 1983، اسمها الحقيقي (كارلا نزيه البرقاشي)، ولدت في دير الأحمر في البقاع بـ لبنان، تعد يارا من الفنانات اللاتي حجزنا مكانا على الساحة الغنائية نظرا لعذوبة صوتها، وكان أول ظهور ليارا عندما حصلت على جائزة كأس النجوم عام 2004، وذلك بعدما دعمها الملحن اللبناني طارق أبو جودة.

وتوالت نجاحات يارا من خلال ألبومات عدة لبنانية وخليجية، وصورت عددًا من الكليبات الناجحة، ومنها دويتو مع فضل شاكر لأغنية “أخدنى معك” التي حصدت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وحصلت يارا على عدد من الجوائز سواء كأفضل فنانةٍ أو عن أفضل أغنية، ففي عام 2014 حصلت على جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة لبنانية.

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