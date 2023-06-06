شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الفنانة آمال رمزى.. اعرف أبرز المحطات الفنية فى مشوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة آمال رمزى اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، حيث ولدت بالاسكندرية يوم 6 يونيو 1939، اسمها الحقيقي "كمالات عباس نسيم" وهو اسم تركي اختاره جدها لها، ولصعوبة نطق الاسم كان الجميع ينادوها باسم آمال، عشقت التمثيل منذ صغرها لدرجة أنها كانت تقلد مدرس العربي لزملائها بطريقة كوميدية عندما يخرج من الفصل، كانت تتمنى أن تصبح فنانة مشهورة مثل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وتقدمت مرات عديدة حتى تُصبح ممثلة لكن تم رفضها لصغر سنها.

وذهبت آمال رمزي إلى الفنانة نادية لطفي بعد حصولها على الشهادة الإعدادية، التي قدمتها لأحد المخرجين ليجد لها دور فني، وطلب منها أن تؤدي أحد الأدوار ونجحت فيه من أول مرة، بعد أن أتمت كمالات دراستها المتوسطة "دبلوم تجارة "عملت كموظفة في شركة تأمين، لكنها لم تستلم لرفضها في مجال الفن، وبدأت أعمالها الفنية بمشهد صغير جدًا مع السندريلا سعاد حسني في فيلم "إشاعة حب "عام 1960م، كانت متزوجة من المخرج كمال صلاح الدين.

وكانت الفنانة آمال رمزي شديدة الإعجاب بالدنجوان احمد رمزي، وقالت عنه : "أحمد رمزي لم يكن دنجوان السينما المصرية من فراغ، ولكنه كان أيضًا على المستوى الشخصي إنسانًا راقيًا ومتعاونًا للغاية مع زملائه"، اختارت آمال اسم "رمزي" حبًا وإعجابًا به، وقد وافق هو على منحها الاسم، بدأت حياتها الفنية مع التليفزيون ومسرح الريحاني، كانت أول مسرحية لها البيجاما الحمراء.

الفنانة آمال رمزى لها العديد من الأعمال الناجحة سواء فى السينما أو التليفزيون أو المسرح، فقد شاركت منذ انطلاقتها الأولى من خلال مسرح الريحانى، حيث قدمت مسرحية "حب ورشوة ودلع"، و"حكاية 3 بنات"، و"واحدة بواحدة"، و"الكلامنجية"، وشاركت من خلال الأعمال الدرامية من خلال مسلسل "من الجانى"، و"هروب"، و"الكهف والوهم والحب"، و"شفيقة ومتولى"، "الدجال"، وغيرها من الأعمال الدرامية.

وحققت أيضا نجاحا من خلال عدة أفلام فى السينما المصرية منها، إشاعة حب، شياطين الشرطة، البيه البواب، القرداتى، التوت والنبوت، فتوة الناس الغلابة، مطلوب حيا او ميتا، دليل الاتهام، البعض يذهب للمأذون مرتين، الحب فى طريق مسدود، ذئاب على الطريق، امرأة تسكن وحدها، رجال فى المصيدة، سفاح النساء، يوم الحساب، سارق المحفظة.