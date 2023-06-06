شكرا لقرائتكم خبر عن جومانة مراد صاحبة بانسيون فى فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة جومانا مراد فى فيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، دور "وردة" وهى سيدة صاحبة نفوذ وهى صاحبة البانسيون الذى تدور داخله معظم أحداث الفليم الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

ويعرض لجومانا مراد حالياً فى السينمات فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي.