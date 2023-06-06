السعودية ..ملابس بلقيس فتحي تفجر الانترنت ظهور فاضح للفنانة الشهيرة قد يدمر مسيرتها الفنيةصور

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - : وظهرت بلقيس في المقدمة وخلفها العديد مم الفتيات اللواتي ظهرن في فيديو كلب لكنها تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين من قبل المتابعين ودلك لظهور بطنها بشكل واضح خلال التدريبات شاركت الفنانة الاماراتية بلقيس فيديوجديد اطلعت من خلاله المتابعين . علي التدريبات التي خاضتها لتادية الرقصة الخاصة في فيدويو كليب الاغنية الاخيرة والتي حملت اسم عرفتوة وظهرت بلقيس في المقدمة وخلفها العديد مم الفتيات اللواتي ظهرن في فيديو كلب لكنها تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين من قبل المتابعين ودلك لظهور بطنها بشكل واضح خلال التدريبات : يشارالي ان الاغنية حققت حتى الان مايزيد عن 5ملايين مشاهدة عبر يوتيوب ،كما تحتل مركز متقدمة في تريند ابراهيم ،الحال عبد العزيز لويس ،توزيع مو سيقي علي المتروك مكس وما ستر منتظر الزايروالفيدي كليب من اخراج دان جداد : شاهد ..ملابس بلقيس فتحي تفجر الانترنت وتشغل مواقع التواصل ..فاضح للفنانة لشهيرة قد يدمر مسيرتها الفنية.

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