شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو عن فيلمه الجديد About My Father: لا شىء أهم من العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم روبرت دي نيرو أن فيلم About My Father يحمل رسالة مهمة جدا، وهى أنه لا شيء أهم من العائلة، ويعتبر العمل واحدا من الأعمال الكوميدية التي يقدمها النجم روبرت دي نيرو، والذي اكتسب قاعدة شعبية كبيرة بسبب أدائه في هذه النوعية من الأعمال، فهي من النوعية المهمة والمختلفة التي كشفت عن وجه آخر للنجم الشهير، بعدما قدم على مدار مسيرته السينمائية قائمة طويلة من الأعمال، التي حصد معظمها النجاح على المستوى النقدي والجماهيري.

ويعتبر فيلم "About My Father" العمل الأول الذي يجمع الحاصل على جائزتي أوسكار، مع الكوميدي الأمريكي الشهير سيباستيان مانيسكالكو، فالفيلم ينتمى لقائمة الأفلام الكوميدية ذات التكلفة المحدودة من حيث الإنتاج، حيث بلغت ميزانيته مايقرب من 6 ونصف مليون دولار، ويعرض لكل من هم فوق 18 عاماً، حاملاً رسالة مفادها أن لا شيء أهم من العائلة.



About My Father

وتدور قصة الفيلم حول سيباستيان "مانيسكالكو" الذي شجعته خطيبته على إحضار والده المهاجر مصفف الشعر سالفو "دي نيرو" إلى لقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها فائقة الثراء والمختلفة من حيث الأفكار والعادات، لتتحول العطلة إلى صدام فكري وثقافي بشكل كوميدي بين الأسرتين، ليصل الثنائي سيباستيان وسالفو إلى مجموعة حقائق مهمة حول الأسرة ومفهومها، ليتخذ كل منها قرارات مهمة، الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم كيم كاترال، وأندرس هولم و بريت داير، وديفيد راشي، وليزلي بيب، وهو من تأليف أوستن ايرل وسباستيان مانيسكالو، وإخراج لورا تيروسو.

ونجح النجم الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو في أن يحصد العديد من الجوائز، بسبب الأدوار المتنوعة التي قدكها، حيث استطاع أن يظهر بقوة في أعمال الجريمة والأكشن والدراما، وكذلك الخيال العلمي.