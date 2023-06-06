شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تبتلع حشرة عن طريق الخطأ أثناء غنائها على المسرح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد غريب ونادر تعرضت المغنية العالمية تايلور سويفت لموقف محرج في منتصف عرضها الأخير في شيكاغو، حين ابتلعت حشرة عن طريق الخطأ، ما دفعها للتوقف عن الغناء للحظات.



تايلور سويفت بعد ابتلاعها الحشرة

وضمن جولتها بعنوان "The Eras Tour"، صدمت تايلور سويفت معجبيها بعد أن ابتلعت حشرة عن طريق الخطأ، ليتوقف حفلها الموسيقي لدقائق على مسرح سولجر فيلد في شيكاغو، حسبما نشر موقع AS.



تايلور سويفت اثناء حفلها الغنائي

وأثناء عرض Taylor Swift في إلينوي - شيكاغو، إحدى محطات جولتها الفنية "ذا إيراس تور"، ظهر الارتباك على تايلور فجأة أثناء غنائها، لتخبر بعد ذلك جمهورها بأنها ابتلعت الحشرة.وسويفت وصفت الحادث بأنه محرج جداً، ومازحت جمهورها قائلة : "إنها لذيذة. لا بأس كل شيء على ما يرام".

كما رصد معجبو سويفت اللحظة المضحكة التي تعرضت لها على المسرح وشاركوها على وسائل التواصل الإجتماعي، ليتصدر اسمها الترند.