شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تدين تصريحات منير الوسيمي وتعتبرها مسيئة للجمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "الساسيرو" بيانا بشأن تصريحان الموسيقار منير الوسيمى التليفزيونية التى وصفها بالمغلوطة، والتي أثارت الجدل، وجاء في البيان:"توضيح هام.. بناء علي شكوي مقدمه من الفنان مصطفي كامل عضو الجمعية العمومية وبعد ما أثير على شاشات التلفاز مؤخراً من تصريحات للأستاذ منير الوسيمى، وهى التصريحات التى يعتبرها مجلس الإدارة مسيئة للجمعية وتاريخها العريق ومبادئها الأصيلة التى توارثناها جيلاً بعد جيل".

وأضاف البيان:"وفى هذا الخصوص، نؤكد على أن الأستاذ منير الوسيمى لم يكن نائباً لرئيس مجلس الإدارة حينما صدرت أغنية "الحب الحقيقى" وحتى خمس سنوات كاملة من صدورها كما ادعي، علاوة علي أن مجلس الموسيقار الكبير محمد الموجي كان ما بين عام 1990 وعام 1995 بينما صدرت الأغنية عام 1998 أي بعد هذا المجلس بثلاث سنوات".

وتابعت الجمعية في بيانها:"وإنه وإن كان ثمة تشابه بين أغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير صلاح فايز وأغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير مصطفى كامل فهو تشابه في اسم الأغنيه فقط، ولم يتخذ مجلس الإدارة آنذاك قرارآ بمنع العضوية عن الاستاذ مصطفي كامل ولم يتم طرده كما ادعي الاستاذ منير الوسيمي، ومن ثم يؤكد مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين على خطورة الزج باسم الجمعية فى مثل تلك الادعات وتصويرها على أنها كيان يتعسف مع من يتقدم لها من المبدعين ويقوم بطردهم وهو ما يتنافى مع دور ورسالة الجمعية فى احتضان مبدعي مصر وهو ماترفضه الجمعيه ومجلس إدارتها جملة وتفصيلا منذ إطلاقها قبيل 78 عاماً وحتى اليوم".

واختتم البيان:"وعلي رأس البيان يعرب مجلس الإدارة للشاعر والملحن الاستاذ مصطفى كامل عضو الجمعية العمومية ونقيب موسيقيين مصر عن استيائه مما بدَر في حقه مؤكدين أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين يحتفظ لنفسه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية".