شكرا لقرائتكم خبر عن منى نور الدين: أتمنى يكون تكريمى فى مهرجان جربة مفيدًا لمكانته عربيًا ودوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الفنانة التونسية منى نور الدين، الرئيس الشرفى لمهرجان جربة للسينما العربية، أن النية فى اختيارها رئيسة شرفية للمهرجان هو تشريف وتكريم بهذا المنصب الاعتبارى لكن ما يهمها هو أن يكون هذا التشريف مفيدًا للمهرجان ولمكانته عربيًا ودوليًا.

وقالت الفنانة القديرة مني نور الدين، خلال تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لمهرجان جربة للسينما العربية، إن الأهم من التكريم بالنسبة لها هو الاحترام والعمل، حيث أعربت عن سعادتها بأن تكون مطلوبة حتى الآن للمشاركة في عدة أعمال فنية، راجية من الله أن يمتعها بالصحة والعافية حتى تتمكن من تقديم أفضل ما لديها والدخول في تحديات فنية جديدة.

وعن أهم المحطات الفنية في مشوارها قالت : كل المحطات التي مرت بها في مسيرتها الفنية كانت مهمة لتطورها وتنوعها وهو ما كان يعنيها، حيث بدأتها بالانتماء لفرقة مدينة تونس للمسرح وهي أول فرقة مسرحية محترفة بالجمهورية التونسية من التأسيس إلى إدارتها لأكثر من 16 سنة، ثم قيامها بالبطولة والمشاركة في عدد مهم من الأفلام التونسية المتميزة والتي شاركت في أهم المهرجانات العالمية ونالت جوائز، ثم دعوتها للمشاركة في عدة أفلام عربية وأجنبية لتقدم صورة طيبة لمستوى الممثل والممثلة التونسية، كذلك قامت بعدة أدوار بطولة ناجحة في عدد من المسلسلات التونسية والتي نالت استحسان الجمهور وقتها ولاتزال تحظى عند إعادة بثها بنسبة مشاهدات عالية.

وبسؤالها عن عدم تكرار تجاربها مع السينما المصرية والسورية واللبنانية قالت : أولا أنا سعيدة جدا بتلك التجارب، لكن السبب في عدم تكرارها مرة أخرى هو حرصها وتفضيلها المساهمة والتطوير الثقافي والفني في بلدها تونس وكذلك الالتزامات العائلية كأم.

مهرجان جربة للسينما العربية أسسته وتنظمه جمعية "ثقافة بلا حدود" برئاسة المحامية آثار الماقوري، وخلال دورته الأولى تم تكريم المخرج خيري بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة "جربة" السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.