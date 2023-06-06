شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يعلن مغادرته المستشفى: ربنا لطف بيا وعديت الوضع الحرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان حسام داغر خروجه من العناية المركزة بعد الوعكة الصحية التى مر بها خلال اليومين الماضيين، وكتب فى منشور على حسابه بموقع فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا فى الأزمة الصحية اللى مريت بيها اليومين اللى فاتو ولولا فضل ربنا وتدخل فريق الأطباء الحمد لله وخرجت من العناية من وضعى الحرج اللى كنت فيه".

وأضاف داغر: "بشكر فريق الأطباء فى المستشفى، وبشكر دكتور أشرف زكى لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتى الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبى حمزة العيلى لأنه هو اللى لحقنى وأصر ونقلنى المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جمبى فى المستشفى، حابب أشكر وأطمن كل الناس اللى كلمونى واطمنوا عليا وجم ليا المستشفى أو البيت".



حسام داغر

وتابع داغر: "أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت وبحاول أرد على كل اللى بعتلى أو اطمن عليا واحد واحد لأن كلمه شكراً قليله حقيقى على اللى حسيت بيه من حب واهتمام كبير مالى قلوبكم ودعوات الناس الكتير ليا بالشفا هى اللى سرعت علاجى وعجلت بشفائي، الحمدلله علي كل شيء".

وكان حسام داغر قد كشف عن تعرضه لأزمة صحية وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجه، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرًا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء".

وكانت آخر أعمال حسام داغر، مسلسل حضرة العمدة الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.