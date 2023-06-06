لن تصدّق من هي حبيبة علي ربيع الجديدة؟ بعد انفصاله عن زوجته الثانية – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 05:56 مساءً - كشفت مصادر مقربة من الفنان علي ربيع أنه يعيش قصة حب جديدة وذلك بعد انفصاله بأشهر قليلة عن زوجته الثانية سلسبيل.

أكدت المصادر أن على ربيع ظهر برفقة حبيبته الجديدة في عدد من المناسبات العامة، واتضح أنها فتاة من خارج الوسط الفني.

زوجة علي ربيع الثانية

الفنان علي ربيع انفصل عن زوجته الثانية سلسبيل قنديل، وذلك بعد عام واحد فقط من الزواج في سرية تامة، وأكد أنه قام بتطليقها غيابيا بعدما تأكد من استحالة الحياة بينهما بسبب الخلافات المتكررة.

زوجة علي ربيع الثانية

الجدير بالذكر أن علي ربيع احتفل بزواجه الثاني من سلسبيل في سرية تامة، وذلك في أغسطس 2021، ليلة جنازة ودفن الفنانة دلال عبد العزيز، ولم ينشر علي أي صور مراعاة لمشاعر بنات وجمهور دلال عبد العزيز، واقتصر الحفل على حضور عدد قليل من الأهل ونجوم مسرح مصر.

زوجة علي ربيع الثانية

زيجة علي ربيع الأولى

وكان الفنان علي ربيع متزوجًا قبل تلك الزيجة من ندى محمود وهي راقصة باليه بدار الأوبرا المصرية، وأنجب منها ابنته الوحيدة مليكة علي ربيع.

زوجة علي ربيع الاولى وأم ابنته مليكة

ففي عام 2015، أعلن الفنان علي ربيع ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ندى محمود، وروى الفنان قصة زواجه، خلال استضافته في برنامج «ده كلام»، مع الإعلامية سالي شاهين، والتي بدأت من داخل دار الأوبرا، إذ قال، «أول مرة شوفت ندى كانت في أحد عروض البالية اللي كانت بتأديها في الأوبرا، حاولت لفت نظرها بشتى الطرق من خلال أصدقائي اللي كانوا بيشاركوا معاها في العروض، وبالفعل اتقدمتلها وأهلها مبالغوش في طلبات الزواج وكنا على قدر كبير من التفاهم».

وكان الثنائي علي ربيع وندى محمود، احتفلا بزفافهما في عام 2018 الذي أُقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، فضلا عن أسرة مسرح مصر، ولكن هذه الزيجة لم تدم إذ انفصلا بعد عام من الزواج بسبب والدته، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما الوحيدة «مليكة».

وانفصل عن ندى محمود بسبب العديد من المشكلات بينها وبين والدتها والتي كانت قد كشفت عنها طليقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمال علي ربيع

الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي ربيع هو «فيلم بعد الشر» وحرص الفنان على ربيع، على الاحتفال بنجاح فيلمه الجديد، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، ويحقق إيرادات مرتفعة نسبيا.

على ربيع يشكر الجمهور بعد نجاح فيلمه

ونشر على ربيع صورة له من أحدي مشاهد فيلم «بعد الشر»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّق عليها: «الحمد لله للنجاح الكبير لفيلم بعد الشر في كل البلاد وشكرا من كل قلبي لكل الناس اللي بتبعتلي كلام حلو ودايما بتحفزني إني أعمل أفلام أحلى إن شاء الله الي جي أحلى وأقوى».

وحقق فيلم «بعد الشر» في جميع دور العرض بمصر، إيرادات تصل إلى 46 ألف جنيه، ليحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة بالسينمات.

تفاصيل فيلم بعد الشر لعلي ربيع

تدور أحداث فيلم «بعد الشر»، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح، فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، شيرين، سليمان عيد، ملك قورة، وغيرهم.

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