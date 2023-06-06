لن تصدقوا من هي الفنانة الشهيرة التي كانت خطيبة ياسر جلال وانفصل عنها لسبب غير متوقع!! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 05:56 مساءً - عاد الحديث مرّةً جديدةً عن علاقة الحب التي جمعت الممثل المصري ياسر جلال ونيكول سابا، الفنانة اللبنانية، بعد مدة طويلة على زواجها من الممثل اللبناني الشهير يوسف الخال.

في التفاصيل، أوضحت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ حقيقة الشائعات التي طالت ارتباطها بـ الممثل المصري ​ياسر جلال​ مؤخرا.

علاقة حب ياسر جلال ونيكول سابا

وعلّقت نيكول على كل هذه الشائعات نافية كل ما تردد عن ارتباطها بـ جلال، قائلة: “هو زميل وعزيز ونجم كبير، وأنا مكنتش أعرفه قبل كده، احنا اتقابلنا في مسلسل نور مريم، واشتغلنا مع بعض”، مضيفة إلى أنه غير مقبول بث هذه الشائعات لأن جلال أيضا مرتبط ومتزوج.

وأضافت سابا خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنها لم تندم على تقديمها الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها نادمة بالفعل على عدد من الأعمال التي لم تقدمها، لافتة إلى أنها رفضت عدد كبير من الأعمال، التي كانت ستضمن لها تواجد أكبر ودخل مادي.

من جهةٍ أخرى، عمر نيكول سابا دائمًا ما يسبب لها الكثير من المشكلات مع الصّحافة ووسائل الإعلام كافّة. فهي لا تريد أن تعترف بعمرها الحقيقي أبدًا، على الرغم من كلّ الشائعات والأقاويل.

عمر نيكول سابا الحقيقي

كانت مجلة سيدتي قد ذكرت في العام 2019 أن عمر نيكول سابا هو 45 سنة (ما يجعل عمرها الآن 47 سنة)، ولكن الفنانة اللبنانية التي لم تكشف عن عمرها الحقيقي ولا أي مرّة في وسائل الإعلام، سخرت من الرقم، وردت عليهم ساخرة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “45 عنجد؟ لا ولو خلوهن 65، من وين جبتو هالمعلومة معكن باسبوري؟”.

نيكول سابا ويوسف الخال

يشار إلى أنّه وقبل حوالي 20 سنة كانت نيكول سابا ضمن فرقة 4cats التي يُشرف عليها غسان الرحباني عندما أُغجب بها يوسف الخال وقرر اللقاء بها.واكتشف أنّهما يقطنان في الحي نفسه وبعد 10 ايام فقط استطاع اللقاء بها وتعرّفا على بعضهما ونشأت بينهما علاقة حب قوية وكانا لا يزالان ممثلين مغمورين.

استمرا سوياً حتى تلقي نيكول سابا عرضاً لفيلم “التجربة الدنماركية” برفقة الزعيم عادل إمام ورغم أنّها حاولت إقناع يوسف الخال بالدور كثيراً إلا أنّه بقي معارضاً لهذه المشاركة بسبب الشخصية الجريئة جداً التي تلعبها.

اشتعل الخلاف بين الثنائي وانفصلا لمدة 6 سنوات في هذه الفترة ارتبط يوسف بالإعلامية رزان مغربي وهذا الأمر زعج نيكول وخرجت تفاصيل ذلك للعلن عند اجتماعها مع مغربي في مسلسل “عدى الكلام” والمشاكل التي حصلت بينهما بسبب الغيرة.

بعدها خرج ارتباط نيكول مع الممثل ياسر جلال إلى العلن ليتضح بعدها أنّه غير صحيح ثم قام يوسف بالتودد إلى سابا مرة أخرى من أجل العودة إليها.

وفي عيد ميلادها أرسل لها هدية بإسمه وكان دليلاً على عمق الحب الذي ما زال يحمله بقلبه لها ولم يسنطع نسيانها فعاد الثنائي لبعضهما وتزوّجا وأنجبا ابنة وحيدة إسمها “نيكول”

يحرص الثنائي على عدم إظهار وجه ابنتهما خوفاً من التعليقات السلبية والتنمر الذي من الممكن أن تتلقاه لكن في إحدى المرات نشرت نيكول صورتها عن طريق الخطأ وادت وحذفتها إلا أنّها كانت قد أصبحت متداولة فقام يوسف بنشر صورة ابنته وهاتين الصورتين هما الوحيدتين لها.

زواج الثنائي دخل عامه العاشر ويعود سبب استمراره بحسب يوسف أنهما قاما بالتأسيس لعلاقتهما بشكل صحيح منذ البداية وكان حبهما صادقاً وعاشا الفشل والنجاح سوياً ولم تكن الشهرة عائقاً بينهما لأنّ لدى كل واحد منهما رضى ذاتي.

يوسف يغار من أي شيء يجعله يخسر نيكول أما الأخيرة فتقول أنّها تغار عليه لأنّ الخال معرّض أكثر منها بسبب جرأة المرأة بالتقرّب من الفنان وبأنها “تطحش” أكثر من المعجب الرجل.

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