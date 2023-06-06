أزمات صحية مفاجئة تضرب نجوم الوسط الفني أبرزهم محمد مهران ولقاء سويدان.. تفاصيل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 05:56 مساءً - شهد الوسط الفني مؤخرا، العديد من الإصابات بين نجوم الفن، بعضهم أجرى عمليات جراحية، والآخر يتلقى العلاج، أبرزهم الفنانة لقاء سويدان، والفنان حسام داغر، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان محمد مهران.

لقاء سويدان

أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، أول أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ فترة، وكشفت تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير في الوقت الحالي، إذ أن العملية التي أجرتها تمت بنجاح، ووجهت الشكر للجمهور.

حسام داغر

كان المخرج أحمد داغر، شقيق الفنان حسام داغر، أعلن احتجاز شقيقه داخل العناية المركزة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكشف من خلال تصريحات صحفية الحالة الصحية لشقيقه، إذ قال: «هو كويس، وإن شاء الله، هيخرج النهاردة».

طارق عبد العزيز

كان الفنان طارق عبد العزيز، تعرض لوعكة صحية مفاجأة، خلال الأيام القليلة الماضية، استدعى لعمله قسطرة، وتركيب دعامات في القلب، لكنه خرج من المستشفى، وقرر استكمال العلاج بالمنزل، وحرص على شكر الأطباء عبر حسابه بـ«فيسبوك»، وكذلك الفنان محمد رياض، الذي وقف بجانبه طوال فترة مرضه.

محمد مهران

أما الفنان محمد مهران، أجرى عملية جراحية أمس الاثنين، وتمت العملية بنجاح، ويخضع الآن لاستكمال العلاج في المستشفى.

كشفت زوجة الفنان محمد مهران، عن تفاصيل تعرض زوجها لأزمة صحية، نفل على أثرها المستشفى وتطلب إجراء عملية جراحية .

وقالت زوجة محمد مهران في تصريحات صحفية :«محمد شعر بالالام شديدة امبارح، وعلى فور نقلنا للمستشفى، وعرفنا أن الزائدة على وشك الانفجار، ولكن حمد الله عملنا العملية، وهو بخير وصحته جيدة، وهو حالياَ في المستشفى، وإنشاء الله هيخرج بكرة، ادعولوا».

أشرف مصيلحى

بعد أكثر من أسبوعين داخل العناية المركزة، بدأ الفنان أشرف مصيلحي فى تخطى أزمته الصحية حيث عاد إلى منزله منذ أيام لاستكمال علاجه داخل المنزل.

أحمد إبراهيم

وبعد تعرضه لجلطة مفاجئة، يتلقى الفنان أحمد إبراهيم علاجه داخل أحد المستشفيات بالإمارات، وحرص النقيب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على زيارة أحمد إبراهيم داخل المستشفى المقيم فيها بالإمارات للاطمئنان عليه.

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