أحمد شبية يحتفل بزفاف ابنه في الاسكندرية.. شاهد بكاء هستيري للنجم وإطلالة مَلكية للعروس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 05:56 مساءً - احتفل المطرب الشعبي أحمد شيبة مؤخرًا بزفاف نجله محمود في حفل كبير جمع أصدقائه المقربين من الوسط الفني والعائلة.

تأثر أحمد شيبة بزواج نجله، وفور وصوله لمكان حفل الزفاف ورؤيته لابنه وعروسه وهما يرقصان تأثر وبكى.

أحمد شيبة يحتفل بزفاف نجله

تداول روّاد السوشيال ميديا مقطع فيديو لأحمد شيبة وهو يبكي، وظهر في المقطع ابنه يترك عروسه ليذهب إلى والده ويحتضنه ويحتفل معه.

تفاعل محبي المطرب الشعبي المصري شيبه مع المقطع المتداول وتمنوا لنجله حياة سعيدة ومستقرة برفقة زوجته.

شيبة يهنئ نجله: مبروك وعقبال باقي اخواتك

ونشر الفنان أحمد شيبة صورة لنجله محمود عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك“، معلقًا: “مليون مبروك يا حبيب قلبي فرح محمود ابني النهاردة عقبال عندكم جميعا وعقبال باقي اخواتك يا رب”.

الجدير بالذكر أن حفل الزفاف أقيم في الإسكندرية وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الزفاف ومشاركة أحمد شيبة فرحته، كان أبرزهم مصطفى قمر وعبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج كما تواجد الفنان محمد سليمان ومحمد عز.

أحدث أعمال المطرب الشعبي شيبة

يُشار إلى أن أحمد شيبة طرح قبل يومين أغنيته الجديدة “ياللي عشانكم كنت بحارب” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسي، وحققت 100 ألف مشاهدة.

وجاءت تعليقات الجمهور عليها: أفضل فنان صوت وأخلاق وقبول، تستحق النجاح، أغنية في غاية الروعة، فينك يا فنان بتغيب علينا ليه احنا بنحب اغانيك وبنحب صوتك، أحمد شيبة صاحب الحنجرة الذهبية.

كليب أحمد شيبة “شارع حياتي”

على جانب آخر كان قام المطرب أحمد شيبة بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “شارع حياتي” التي يتعاون فيها مع حمادة مجدي، والمقرر طرحها قريبًا.

يشار أن كليب أحمد شيبة وحمادة مجدي الجديد من المقرر طرحه قريبًا على موقع “يوتيوب“، وتضمن “الكليب” مشاهد في إطار الأفراح الشعبية.

وقال “شيبة”: “فكرة الترند مش بتساعد على النجاح لأن فيه حاجات وحشة كتير بتطلع ترند، مشيرًا: ”عايز تبقى ترند؟ اعمل أي حاجة وحشة”، وفيه فرق بين أغاني الشعبي زمان والشعبي دلوقتِ في أغاني الشعبي.. زمان كانوا بيدققوا على الكلمة والألحان، ولكن احنا الحمد لله موجودين أهو، وبنحاول نقدم للجمهور الجيد، وعندي أغنية سينجل قريب هتنزل بعد أغنيتي مع حمادة”.

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