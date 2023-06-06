شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح يعيد تشكيل لجانه قبل انطلاق دورته الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، برئاسة المخرج مازن الغرباوى، تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، وبقية لجانه المختلفة، حيث ستعاد هيكلة لجان المهرجان قبل انطلاق الدورة الثامنة، والتى من المقرر انطلاقها فى شهر نوفمبر لعام 2023.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته السابعة كرم المخرج الأمريكى العالمى ريتشارد شيكنر وتم اختياره كشخصية دولية مكرمة، كما كرم أيضا عددا من الفنانين والقامات المسرحية المصرية والعربية منهم: سوسن بدر، رياض الخولي، حسن العدل، محمد عادل واسم الفنان الراحل ماهر سليم ، بالإضافة للفنانين العرب عبد الله راشد من الامارات ونبيل الفيلكاوي من دولة الكويت، ومازن محمد وزهرة بدن من العراق ، وأمل الدباس من الأردن.

وقدم أيضا خلال الدورة الماضية ورشتان من أهم ورش المهرجان خلال دوراته وهي ورشة الفنان العالمي سكوت تروست التي شهدت اقبالا كبيرا جدا من المواهب المصرية التي رغبت في ثقل موهبتها بتجربة عالمية، وأيضا قدم المخرج الكبير خالد جلال ورشة شهدت اقبالا كبيرا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الكبير نبيل الألفى، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.