شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شوجر دادى" يحصد أمس 191 ألف جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "شوجر دادى" قائمة الإيرادات اليومية، حيث حصد أمس الاثنين إيرادات بلغت 191 ألفا و597 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 3 ملايين و639 ألفا و418 جنيها.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وكشفت عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم عن أسماء وطبيعة الشخصيات التى تدور حولها الأحداث، حيث تظهر ليلى علوى بشخصية أميمة "الشوجر الأساسى"، وبيومى فؤاد بدور شوقى "الشوجر دادى"، وحمدى الميرغنى بدور محيى "مخترع العيلة"، ومى الغيطى بشخصية توتي "توتي، توتي وبس"، مصطفى غريب بدور حسام "وسيم العيلة"، فرح الزاهد بشخصية نرمين "مجنونة بحسام"، جوهرة بدور كاتي "رقصها شرقي وتفكيرها غربي"، وتامر هجرس بشخصية زياد "التان دادى".

كما كشف البروموهان التشويقيان للفيلم خلال لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.