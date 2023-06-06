بدون كسوف ولا خجل .. ملكه جمال لبنان تكشف المحظور بالبكيني الذهبي

نالت ملك جمال لبنان مايا رعيدي حمله كبيره من الانتقاد والاتهام من الجمهور والشعب اللبناني بسبب تصريحات صادمة من ملكه جمال لبنان بعد قيامها بنشر رساله عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك

تتحدث على انها ملكه جمال لبنان من عام 2017 الى عام 2021 وبعد هذه التصريحات اثارت جدل كبير وواسع داخل الجمهور اللبناني.

بسبب هذا التصريح الصادم اثار الضجه وجدلا الكبير للملك بجمال ماريا رعيدي ولكن هناك حقائق لابد ان يطلع عليها الجمهور وهو قيام ماريه رعيدي بالحصول على لقب ملكه جمال لبنان عام 2017 وبعدها توقفت المسابقه لاكثر من ثلاث سنوات وذلك بسبب فيروس كورونا الذي اثار التوتر والقلق الكثير ظهرت ماريا بالبكيني الاحمر وشاركت هذه الصوره مع الجمهور متابع لها