شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفى يطرح أحدث أغانيه "ما تلزمنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب على الألفى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "ما تلزمنيش" على موقع يوتيوب وهى من كلماته وألحانه وتوزيع كريم أسامة.

وقال مؤخرًا المطرب على الألفى، إنه غنى بحفلة حياة كريمة بقرية النجارين بكفر الشيخ، معقبًا: "ركبنا توك توك عشان نروح الحفلة والناس كانت بسطاء وسعيد جدًا بالطبقة اللى جت سمعتنى وكان ليا الشرف.. وكانوا عارفين الأغانى وبيغنوا معايا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "حياة كريمة بتوصل للمواطن أساسيات الحياة وكذلك أساسيات الفن والارتقاء بذوق الفن ويعتبر دور الفن وتثقيفى ورسالة ومعنى للمواطن المصري".

وتابع:"عام 2022 كان سعيدا علي وعملت مشروع غنائى كبير، وكذلك عملت حفلة واحدة بمسرح الجمهورية.. وشاركت فى العديد من الأغانى الوطنية".

وأوضح: "هناك نهضة درامية بتحدث حاليا، لكن الغناء ليس لديها شركات إنتاج ولكن المطرب ينتج لنفسه.. والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حاليا بتنتج للفنانة أنغام برنامج والعديد من البرامج جعلت الفنان المصرى يتشاف كويس".