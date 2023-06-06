شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد الشافعى رئيسا لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى قرارا بتولى الفنان أحمد الشافعى منصب رئيس قطاع الفنون الشعبية الاستعراضية خلفا للدكتور عادل عبده، الذى احتفل منذ أيام بخروجه على المعاش بحضور كل العاملين فى القطاع.

وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان أحمد الشافعى، الذى عبر عن سعادته بهذا القرار وشكر وزيرة الثقافة على هذه الثقة، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون جديرا بها ويستكمل مسيرة النجاح فى القطاع وتقديم عروض فنية استعراضية وغنائية مميزة.

الفنان أحمد الشافعى هو أحد أبناء المسرح، ووالده المخرج والفنان الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعى، فقد تربى فى بيئة فنية، وهو ممثل موهوب، كان أول ظهور له من خلال مسلسل (المال والبنون) سنة 1993، ثم ظهر فى أعمال أخرى مثل (الضوء الشارد)، وكان لتفوقه وموهبته أثر فى ظهوره فى العديد من المسلسلات الناجحة الأخرى أهمها مسلسل (إمام الدعاة) حيث قام بدور الشيخ الشعراوى فى فترة شبابه.