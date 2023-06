شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات عن عودة جونى ديب لدور جاك سبارو فى فيلم Pirates Of The Caribbean والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "nme" عن احتمالية عودة الممثل العالمى جونى ديب فى دور الكابتن جاك سبارو مرة أخرى فى سلسلة Pirates Of The Caribbean، وهو ما اقترحه أحد المطلعين المقربين من الفيلم.

لعب الممثل الدور الرئيسى فى جميع الأفلام الخمسة فى السلسلة، والتى بدأت فى عام 2003 مع The Curse Of The Black Pearl.

وبعد الفيلم الأخير Dead Men Tell No Tales الذى طرح عام 2017، أكدت التقارير انفصال ديب عن ديزني، ولم يعد يتولى الشخصية في أي مشاريع أخرى.



جونى ديب

وسط المحاكمات بين ديب وطليقته الممثلة العالمية أمبر هيرد، ورد أن ديزني أدارت ظهرها لممثل Pirates Of The Caribbean، وفى وقت لاحق، أكد ديب فى المحاكمة أنه لن يعود إلى ديزنى حتى لو مقابل أى أموال.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، فإنه على الرغم من أن أيًا من الطرفين لم يؤكد أنهما يرغبان في العودة إلى العمل على واحدة من سلاسل الأفلام الأنجح، إلا أن شون بيلي، رئيس إنتاج ديزني ستوديوز موشن بيكتشرز، لمح إلى أنه قد يكون هناك احتمال لعودة ديب إلى الدور الأيقوني في الفيلم القادم.

وكان قد تلقى الممثل العالمى جوني ديب، ترحيباً حاراً لمدة سبع دقائق في العرض الأول لفيلم ليلة الافتتاح لمهرجان كان السينمائي " Jeanne du Barry".

امتنع ديب عن البكاء عندما اندلع الحشد في جنوب فرنسا وسط تصفيق مطول لأدائه شخصية الملك لويس الخامس عشر، ولوح للجمهور في الشرفة وبدا مندهشًا مما يحدث.

كما انفجرت دموع مخرجة الفيلم والممثلة مايوين عندما أخذت الميكروفون لفترة وجيزة، قالت "أريد أن أشارك هذه اللحظة مع حبيبي، مع المنتج الخاص بي، مع Le Pacte، لقد كان العمل إنتاجًا يصعب تمويله، وأريد مشاركة هذه اللحظة مع كل فريقي عبر المسرح".