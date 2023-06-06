شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال فيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين بعد انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد أمين تصوير فيلمه الجديد "أصل الحكاية" الأسبوع الماضي وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث تضم قائمة أبطال الفيلم كلاً من : شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود.

يذكر أن المخرج محمد أمين قدم آخر أعماله في السينما العام قبل الماضى خلال فيلم 200 جنيه والذى شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، مى سليم، دينا فؤاد، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح ومن تأليف أحمد عبد الله.

أما شيرى عادل فتنتظر طرح فيلم فيلم "لف وارجع تاني" الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

فيما يواصل خالد الصاوى تصوير مشاهده في فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل يشارك في بطولته نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.