شكرا لقرائتكم خبر عن منير الوسيمى يتغيب عن حضور التحقيق معه في نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب الموسيقار منير الوسيمى عن حضور التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بشكوى ضده بتهمة السب والقذف، وأناب عن حضوره المحامي الخاص به.

واتهم منير الوسيمي خلال الفترة الماضية، مصطفى كامل بعدة اتهامات، منها عدم حصول مصطفى على عضوية نقابة الموسيقيين بعد تخليه عنها عام 2010 .

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إحالة الموسيقار منير الوسيمي للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بحق الوسيمي.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامى النقابة إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 حتى 2010 والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.

وأضاف أن هناك عددًا من الشكاوى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق مع الوسيمي فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الشكاوى مقدمة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي.

وقال مؤخرًا الموسيقار منير الوسيمي أنه فوجئ بنجاح أغنية "اضحك يابو علي" للفنان الراحل سمير صبري حيث لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة: دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفاتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا.. ودرست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه.