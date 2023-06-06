شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم الزميل بهاء نبيل وعددا من الصحفيين والمصورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مساء اليوم، الثلاثاء، الزميل بهاء نبيل الصحفى بموقع وجريدة الخليج 365، في احتفالية مميزة أقيمت داخل المركز للتغطية المتميزة لفعاليات أنشطة المركز الكاثوليكى خلال الفترة السابقة.

وحضر عدد من الصحفيين والإعلاميين لتكريمهم في الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد، وسلم الأب بطرس دانيال شهادة تقدير للزملاء الصحفيين والمصورين الذين تميزوا في تغطية الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، بجانب أنشطة المركز الكاثوليكى المختلفة على مدار العام وهم: هاني عبد ربه، إسراء شاهين، أميرة محمد، أميرة الشريف، هشام السيوفي، أميرة عز الدين، محمد عبد المنعم، دينا دياب، مروة عمارة، أحمد حمدي، رباب الشريف مذيعة قناة نايل سينما.

وأقيمت الدورة الـ 71 من فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذى شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في هذه الدورة.

وكرم المركز الكاثوليكى عددا من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا في أعمال فنية مؤخراً منهم، يحيى الفخراني، سامي مغاوري، محمود حميدة، هناء الشوربجي، سهير رمزي، مدحت صالح، نيللي كريم، احمد أمين، وغيرهم من الفنانين.