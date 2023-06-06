شكرا لقرائتكم خبر عن وليد يوسف: لم أتوقف عن كتابة المسرح وخصصنا مسابقة للتأليف المسرحى بالمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ندوة فى ”الخليج 365” عن المهرجان القومى للمسرح المصرى قال الكاتب وليد يوسف، عضو اللجنة العليا للمهرجان، إنه لم يتوقف مطلقا عن كتابة المسرح ولديه الكثير من النصوص المسرحية، لكن تحويل النص المكتوب لعرض حى على خشبة المسرح عملية صعبة جدا وتستغرق وقت ولها متطلبات كثيرة.

وأشار إلى أن تواجده فى مهرجان المسرح المصرى ليس فى هذه الدورة فقط لكنه شارك فيه كعضو فى لجنة التحكيم من قبل، كما شارك فى دورات أخرى كمؤلف وحصل على جائزة أفضل مؤلف مسرحى عن مسرحية "حدث فى بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوى.

وأكد الكاتب الكبير وليد يوسف أن الدورة المقبلة من عمر المهرجان وهي الدورة السادسة عشرة يتوقع لها أن تكون دورة مختلفة وناجحة وبها الكثير من المفاجآت، وأن الفنان محمد رياض يكرس كل وقته ومجهوده لخروج المهرجان بأفضل شكل وأحسن صيغة لأنه فنان محب للمسرح ولديه أفكار جديدة ومستحدثة.



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (6)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (2)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (3)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (4)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (5)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (2)

وأكد وليد يوسف أن الدورة المقبلة تم خلالها استحداث مسابقة للتأليف المسرحى للعمل الأول، وهذه المسابقة أتوقع لها إفراز جيل جديد من كتاب المسرح الشباب والنصوص الجديدة التى ربما تحدث حراكا مسرحيا بنصوص مصرية يتم إنتاجها.

مهرجان المسرح المصرى يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر خلال عام، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.