شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمي يبكي .. طلب من أمه الراحلة السماح وفكر فى الانتحار (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد عزمي أمس ضيفا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى عبر شاشة الحياة، وكشف خلالها الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الخاصة والفنية.

وأضاف أحمد عزمي خلال اللقاء: "أمي تعبت جدا في الفترة الأخيرة بسبب اللي حصل لي وأزمة إدماني، ولما خرجت من الأزمة كانت في أواخر حياتها".

وتابع: "آخر مرة قابلتها فيها بعد ما اتعافيت من الإدمان، مكانتش بتتكلم، لكن عينيها كانت فرحانة إني بطلت.. يا رب تكون سامحتني لأني كسرت قلبها باللي عملته، أمي كانت أقرب الناس لي من طفولتنى وحفظتني القرآن الكريم".

وعن علاقته بزوجته، قال أحمد عزمى: "زوجتي قطعت كل وسائل التواصل بيننا بعد الحبس، والنهاردة بقول هي عملت الصح وحمت ابني منى، وأنا فكرت في الانتحار وأقدمت عليه، وحاولت أقطع شرايين إيدى وده حرام، وكنت يائس جدا وقت الطلاق، حتى الدكتور قال لى أنت مفترى قاطع إيديك الاثنين".