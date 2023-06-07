فن ومشاهير

عرض الفيلم الكورى My Lovely angel بمركز الثقافة السينمائية غدا

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القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني  غدا الأربعاء أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري " angel my lovely"  وهو أحد الافلام الاجتماعية وينتمي إلي نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

الفيلم إنتاج 2021 وتدور احداثه في اطار  درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة على نفسه بسبب إعاقته حتي يأتي حادث يغير حياته النمطية  .

جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية غدا الاربعاء الموافق في تمام الساعة ٧ مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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