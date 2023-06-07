شكرا لقرائتكم خبر عن عرض نسخة مرممة من فيلم "الوداع يا بونابرت" الأحد بنادى السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي السينما الأفريقية برئاسة السينارست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، فيلم "الوداع يا بونابرت"؛ إخراج يوسف شاهين، بحضور نجومه محسن محيي الدين وسيف عبدالرحمن والمنتج جابي خوري.

ويعقب الفيلم ندوة حول السينما المصرية وتاريخها في أفريقيا، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني ووزيرة الثقافة والمخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك يوم الأحد 11 يونيو الجاري، بمركز الإبداع في دار الأوبرا الساعة السادسة والنصف مساء.

فيلم "الوداع يا بونابرت" عام 1985 دارت أحداثه حول احتلال قوات (نابليون) الإسكندرية عام 1798، ولجوء الخباز (سليم) وزوجته وأولاده الثلاثة "بكر، على، يحيى" إلى القاهرة هربًا من الحملة، وتصل الحملة إلى القاهرة ويُهزم المماليك، فيضطر (على) إلى العمل مع الفرنسيين ويتعلم لغتهم، ويؤمن بالحوار معهم، أما (بكر) فيؤمن بضرورة العمل في المقاومة والمواجهة بالسلاح، بينما تنشأ علاقة صداقة بين (يحيى) وأحد الضباط الفرنسيين المهتمين بالعلوم، فيساعد "يحيى" معرفة على الأساليب العلمية التي أتت بها الحملة وينقلها إلى حركة المقاومة، إلي أن تفشل الحملة الفرنسية علي مصر.

الفيلم من بطولة محسن محيى الدين وميشيل بيكولي ومحسنة توفيق وهدي سلطان وباتريس شيرو وجميل راتب وصلاح ذو الفقار وتحية كاريوكا، تأليف وإخراج يوسف شاهين.