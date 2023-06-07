شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سيد مكاوى: سعيدة إني تزوجته.. وابنته: والدي كان شخص مبهج وبسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة زينات خليل زوجة سيد مكاوي، إنها سعيدة بأنها زوجة الملحن الراحل سيد مكاوى، متابعة :"سعيدة إني تزوجته".

وأضافت الفنانة زينات خليل زوجة سيد مكاوي، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: زوجي عمل إنجازات فنية كتيرة لوحده.

وتابعت الفنانة زينات خليل: سيد مكاوى كان بيضحك على طول حتى لو مفلس ومش معاه فلوس، فدائما ما كان يعرف الضحك فقط.

بدورها قالت أميرة مكاوي ابنة الفنان سيد مكاوي، خلال البرنامج: ليس سهلا فقدان شخص مثل سيد مكاوي، ولسة متعلقة به حتى ألآن ومتأثرة بوفاته.

وأضافت أميرة مكاوي ابنة الفنان سيد مكاوي: رغم مرور 26 سنة لسه حاسة بالفقد، متابعة :"والدي كان شخص مبهج وبسيط، وقريب من الناس، وبيحول كل حاجة لضحك وهزار".