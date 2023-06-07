شكرا لقرائتكم خبر عن وليد يوسف: لو تحقق 20% مما يحلم به محمد رياض فى مهرجان المسرح ستكون دورة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الكبير وليد يوسف خلال ندوة عن المهرجان القومي للمسرح المصري حضرها الفنان محمد رياض باليوم السابع عن الكثير من الأفكار والمستحدثات في مهرجان المسرح المصري قائلا: إذا تحقق 20% مما يحلم به محمد رياض في المهرجان ستكون دورة عظيمة وناجحة، فهو لديه طموح كبير ولا يتوقف سقف طموحه في تقديم دورة عظيمة في كل جوانبها، ومنذ توليه رئاسة المهرجان وهو لا ينام ويحدثني ويحدث اللجنة العليا للمهرجان بشكل متواصل، وكلما تطرأ علي ذهنه فكرة يستشيرني ويستشير اللجنة العليا.

وأضاف وليد يوسف : مهرجان المسرح المصري هو مهرجان كل المصريين وكل المسرحيين وكل الفنانين، ويجب دعمه من الجميع لأنه عرس مسرحي مهم يلتف حوله كل المسرحيين من أجيال وأعمار مختلفة، وهذه الدورة سيكرم خلالها 10 نجوم كبار في المسرح سنعلن عنهم قريبا ، كما ستكون الدورة باسم فنان ونجم كبير من أهم نجوم المسرح المصري.



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (1)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (2)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (3)



الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان (6)



ندوة محمد رياض في الخليج 365 (2)



وليد يوسف ومحمد رياض في ندوة باليوم السابع

مهرجان المسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام ، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري ، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.