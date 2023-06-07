شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سيد مكاوي: والدى كان يتعامل مع الحياة بخفة وأنها زائلة وتعامل مع فقده للبصر ببساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة سيد مكاوي ابنة الموسيقار والملحن سيد مكاوي إنه برغم مرور كل 26 عاماً منذ رحيله إلا أنها تعيش بلا ظهر، متابعة:"مش مجرد إحساس أنه سايب فراغ لكن عايشة من غير ظهر منذ رحيله، وكل ما تمر الأيام وأكبر الذكريات تزهر، ويزيد الشعور بالفقد صحيح مع التقدم في السن مش بيحصل بكاء ولا انهيار لكن إحساس الفقد يزيد، ومش سهل فقدان حد زي سيد مكاوي، ولسة متعلقة بيه لغاية دلوقتي".

وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: "والدى كان يتعامل مع الحياة بخفة رغم أنه في ظروفه الصحية لم يعش حالة الأسى الخاصة بفقد البصر لكن كان مستقبل الحياة بروح خفيفة وكان بيتريق علينا لما النور يقطع ويقول جتلي الفرصة عشان أوريكم تمشوا إزاي في الظلمة".

وتابعت أميرة سيد مكاوى: " كان فاهم الدنيا صح وأنها زائلة وأن السعادة فيها تقتنص وأن سر الحياة أن يرى الحياه بشكل إيجابي وإستطاع نقل ذلك للناس"، مستطردة:"أنا كانت شقية وأنها قضيت مع والدها ووالدتها وقت أطول كون شقيقتها الكبرى إيناس تزوجت مبكراً وكانت هي صغيرة وأنها مكثت برفقة الراحل فترة أكبر".

وقالت: "أبويا كان قريب من كل حد في البيت خلق مساحة لكل حد فينا ليشعر أنه الأقرب له وأنا كنت الشقية شوية وإيناس أختي تزوجت وأنا كنت صغيرة وفضلت مع أبويا وأمي كنت بسأله في حاجات كثيرة وكان لينا جلسات خاصة جدا كنت بسأله أسئلة طفولية كنت بتشوف إيه وأنت بتحلم وبتخاف من إيه"، موضحة أن الراحل كان يخشى الأشرار، قائلة : "كان بيخاف من الناس الشريرة جداً كان خالق عالم في الحلم ويخلق تفاصيل لديه قدرة على الخيال جبارة وحكاويه العادية كان بمثابة رسائل خفية كان بيحكي حكاية نفهم ماذا يحدث في الدنيا ".