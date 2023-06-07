شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Evil Dead Rise يحقق 145 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Evil Dead Rise إلى 145 مليونًا و804 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Evil Dead Rise بين 67 مليونًا و4 آلاف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و78 مليونا و800 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، الفيلم وصلت مدته إلى ساعة و37 دقيقة.

يدور فيلم "Evil Dead Rise"الذى تنتقل أحداثه من الغابة إلى المدينة، حول قصة ملتوية عن أختين منفصلتين، تلعبهما ساذرلاند وسوليفان، اللتان توقف لم شملهما بسبب صعود الجسد الذى يمتلك الشياطين، ما دفعهما إلى أن يصبحوا كائنًا بدائية، وبالتالي يقاتلون فى معركة من أجل البقاء لأنهم يواجهون أكثر نسخة كابوسية من العائلة يمكن تخيلها.

فيلم Evil Dead Rise من بطولة كل من ميراباي بيز، ريتشارد كروشلي، آنا ماري توماس، ليلي سوليفان، نوح بول، أليسا ساذرلاند، جابرييل إيكولز، مورجان ديفيز، نيل فيشر.